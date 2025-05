Marché local à l’Abbaye aux Dames – Place de l’Abbaye Saintes, 29 juin 2025 09:00, Saintes.

Charente-Maritime

Marché local à l’Abbaye aux Dames Place de l’Abbaye Abbaye-aux-Dames la cité musicale Saintes Charente-Maritime

Début : 2025-06-29 09:00:00

fin : 2025-06-29 18:00:00

2025-06-29

L’Abbaye aux Dames a toujours mis un point d’honneur à valoriser les savoir-faire locaux.

Place de l’Abbaye Abbaye-aux-Dames la cité musicale

Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 48 48 info@abbayeauxdames.org

English :

L’Abbaye aux Dames has always made a point of promoting local know-how.

German :

L’Abbaye aux Dames hat schon immer großen Wert darauf gelegt, das lokale Know-how aufzuwerten.

Italiano :

L’Abbaye aux Dames ha sempre puntato sulla promozione del know-how locale.

Espanol :

Abbaye aux Dames siempre se ha esforzado por promover el saber hacer local.

