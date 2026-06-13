Marché local & arisanal du Festi’cheval route de bordeaux Lons
Marché local & arisanal du Festi’cheval route de bordeaux Lons samedi 4 juillet 2026.
Lons
Marché local & arisanal du Festi’cheval
route de bordeaux Domaine de Sers Lons Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Rendez-vous au Domaine de Sers pour un grand marché local & artisanal !
Venez découvrir plus de 50 créateurs et producteurs régionaux (mode, bijoux, déco, terroir…).
Pour toute la famille espace food-trucks, buvette ainsi que des animations pour les enfants (maquillage, jeu de piste, balades à poney offertes).
Le marché se déroulant dans le cadre du Festi’cheval, l’accès aux compétitions équestres qui ont lieu juste à côté, est également libre et gratuit.
Une sortie d’été idéale pour tous! .
route de bordeaux Domaine de Sers Lons 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 96 13 39 secretariat.cde64@cde.ffe.com
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English : Marché local & arisanal du Festi’cheval
L’événement Marché local & arisanal du Festi’cheval Lons a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Pau
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