Marché local & arisanal du Festi’cheval route de bordeaux Lons

Lons

Marché local & arisanal du Festi’cheval

route de bordeaux Domaine de Sers Lons Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Rendez-vous au Domaine de Sers pour un grand marché local & artisanal !

Venez découvrir plus de 50 créateurs et producteurs régionaux (mode, bijoux, déco, terroir…).

Pour toute la famille espace food-trucks, buvette ainsi que des animations pour les enfants (maquillage, jeu de piste, balades à poney offertes).

Le marché se déroulant dans le cadre du Festi’cheval, l’accès aux compétitions équestres qui ont lieu juste à côté, est également libre et gratuit.

Une sortie d’été idéale pour tous! .

route de bordeaux Domaine de Sers Lons 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 96 13 39 secretariat.cde64@cde.ffe.com

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English : Marché local & arisanal du Festi’cheval

L’événement Marché local & arisanal du Festi’cheval Lons a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Pau