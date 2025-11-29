Marché local & artisanal de Noël Rue du colonel Théodore Fieschi Vernon
Rue du colonel Théodore Fieschi Manufacture des Capucins Vernon Eure
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-29 18:00:00
2025-11-29
Bienvenue au Marché de Noël Local & Artisanal ! ✨
Le Samedi 29 novembre, de 10h à 18h, Venez partager un moment festif & repartez avec des souvenirs plein les yeux et des cadeaux pleins les bras !
Venez découvrir notre marché de Noël où le charme de l’artisanat local rencontre la magie des fêtes
▪️ Découvrez des artisans talentueux qui vous proposent des produits uniques faits avec amour. Idéal pour des cadeaux authentiques et originaux !
▪️ Délectez-vous de délicieux mets traditionnels !
▪️ Profitez d’une atmosphère chaleureuse qui ravira petits et grands !
▪️ Participez à des animations et ateliers créatifs, et offrez à votre ou vos enfant(s) un moment avec le Père Noël
On vous attend nombreux !
GRATUIT & ENTREE LIBRE .
Rue du colonel Théodore Fieschi Manufacture des Capucins Vernon 27200 Eure Normandie
