Marché local Coucy

Marché local

15 rue de la mairie Coucy Ardennes

Début : 2026-03-01

fin : 2026-05-03

2026-03-01 2026-04-05 2026-05-03 2026-06-07 2026-07-05 2026-08-02 2026-09-06 2026-10-04 2026-11-01 2026-12-06

Chaque 1er dimanche du mois, producteurs et artisans vous accueillent sur la place de la salle des fêtes

15 rue de la mairie Coucy 08300 Ardennes Grand Est coucyetvous@gmail.com

Every 1st Sunday of the month, producers and craftsmen welcome you to the village square in front of the village hall

