MARCHÉ LOCAL D’ART ET CRÉATION Narbonne
MARCHÉ LOCAL D’ART ET CRÉATION Narbonne samedi 29 novembre 2025.
MARCHÉ LOCAL D’ART ET CRÉATION
Narbonne Aude
Tarif : 9 – 9 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-29 17:00:00
Date(s) :
2025-11-29
Pour la 4ème année consécutive, Fontfroide met à l’honneur la créativité et la vitalité artistique régionale dans le cadre de son marché autour de l’art et la création.
Passionnés et passionnants, les artistes et artisans sélectionnés sont des magiciens de la matière, et transforment le bois, le métal, la terre et la pierre en véritables chef-d ’œuvres uniques. Sculptures, peintures, bijoux, céramiques, objets en bois flotté, livres pour adultes et enfants seront présentés lors de l’exposition-vente. Des animations pour les petits créateurs en herbe et des démonstrations offriront une expérience immersive, permettant aux visiteurs de voir prendre forme des œuvres uniques.
C’est donc une véritable galerie d’art qui s’installera à Fontfroide le temps d’un week-end, une belle occasion de rencontrer des talents locaux et de repartir avec des créations originales.
Une parenthèse créative et conviviale à ne pas manquer dans le cadre enchanteur de l’Abbaye de Fontfroide.
.
Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 4 68 45 11 08
English :
For the 4th year running, Fontfroide is showcasing the region?s creativity and artistic vitality at its art and design market.
Passionate and exciting, the selected artists and craftsmen are magicians with materials, transforming wood, metal, earth and stone into truly unique masterpieces. Sculptures, paintings, jewelry, ceramics, driftwood objects and books for adults and children will all be on display at the exhibition and sale. Animations for budding artists and demonstrations will offer an immersive experience, allowing visitors to see unique works of art take shape.
A veritable art gallery will be set up in Fontfroide over the weekend, offering visitors the chance to meet local talent and take home original creations.
A creative and convivial interlude not to be missed in the enchanting setting of Fontfroide Abbey.
German :
Jahr in Folge stellt Fontfroide im Rahmen seines Marktes rund um Kunst und Kreation die Kreativität und die künstlerische Vitalität der Region in den Vordergrund.
Die ausgewählten Künstler und Kunsthandwerker sind leidenschaftliche und begeisternde Zauberer der Materie und verwandeln Holz, Metall, Erde und Stein in wahrhaft einzigartige Meisterwerke. Skulpturen, Gemälde, Schmuck, Keramiken, Treibholzobjekte, Bücher für Erwachsene und Kinder werden auf der Verkaufsausstellung präsentiert. Animationen für kleine Nachwuchsdesigner und Vorführungen bieten eine immersive Erfahrung, bei der die Besucher erleben können, wie einzigartige Kunstwerke Gestalt annehmen.
Ein Wochenende lang wird in Fontfroide eine echte Kunstgalerie aufgebaut, eine gute Gelegenheit, lokale Talente zu treffen und originelle Kreationen mit nach Hause zu nehmen.
Eine kreative und gesellige Auszeit, die Sie sich in der zauberhaften Umgebung der Abtei von Fontfroide nicht entgehen lassen sollten.
Italiano :
Per il 4° anno consecutivo, Fontfroide mette in mostra la creatività e la vitalità artistica della regione con il suo mercato dell’arte e del design.
Gli artisti e gli artigiani selezionati sono appassionati e affascinanti maghi dei materiali, che trasformano legno, metallo, argilla e pietra in capolavori davvero unici. Sculture, dipinti, gioielli, ceramiche, oggetti in legno e libri per adulti e bambini saranno esposti alla mostra e alla vendita. Attività per artisti in erba e dimostrazioni offriranno un’esperienza coinvolgente, permettendo ai visitatori di vedere opere d’arte uniche prendere forma.
Si tratta di una vera e propria galleria d’arte che sarà allestita a Fontfroide durante il fine settimana, un’ottima occasione per conoscere i talenti locali e portare a casa alcune creazioni originali.
Una parentesi creativa e conviviale da non perdere nell’incantevole cornice dell’Abbazia di Fontfroide.
Espanol :
Por cuarto año consecutivo, Fontfroide muestra la creatividad y vitalidad artística de la región en su mercado de arte y diseño.
Los artistas y artesanos seleccionados son magos apasionados y fascinantes de los materiales, que transforman la madera, el metal, la arcilla y la piedra en verdaderas obras maestras únicas. Esculturas, pinturas, joyas, cerámicas, objetos de madera a la deriva y libros para adultos y niños se exhibirán en la exposición y venta. Las actividades para artistas en ciernes y las demostraciones ofrecerán una experiencia envolvente, que permitirá a los visitantes ver cómo toman forma obras de arte únicas.
Se trata de una auténtica galería de arte que se instalará en Fontfroide durante el fin de semana, una gran oportunidad para conocer el talento local y llevarse a casa algunas creaciones originales.
Un paréntesis de creatividad y convivencia que no debe perderse en el encantador marco de la abadía de Fontfroide.
L’événement MARCHÉ LOCAL D’ART ET CRÉATION Narbonne a été mis à jour le 2025-10-15 par A.D.T. de l’Aude 11 ADT