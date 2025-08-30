MARCHÉ LOCAL DE MACHECOUL-SAINT-MÊME Machecoul-Saint-Même

MARCHÉ LOCAL DE MACHECOUL-SAINT-MÊME Machecoul-Saint-Même samedi 30 août 2025.

MARCHÉ LOCAL DE MACHECOUL-SAINT-MÊME

Place des Halles Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Début : 2025-08-30 08:30:00

fin : 2025-12-10 12:30:00

Date(s) :

2025-08-30 2025-09-03 2025-09-06 2025-09-10 2025-09-13 2025-09-17 2025-09-20 2025-09-24 2025-09-27 2025-10-01 2025-10-04 2025-10-08 2025-10-11 2025-10-15 2025-10-18 2025-10-22 2025-10-25 2025-10-29 2025-11-01 2025-11-05

Marché hebdomadaire Mercredi matin et Samedi matin

Plusieurs marchés sont organisés chaque semaine dans la commune

– les mercredis et samedis matin à Machecoul. Le premier se déroule dans la rue du Marché, qui s’anime pour l’occasion avec l’entrée en scène des vendeurs de textiles, maroquinerie et autres produits, et se poursuit dans les halles où les commerçants exposent leurs denrées alimentaires. Le marché du samedi matin est quant à lui concentré dans les halles, et est dédié aux produits frais fruits et légumes locaux, fromages et crèmerie, pains, fleurs… L’ambiance de ce marché à taille humaine est conviviale et constitue l’un de ses points forts et de ses attraits. .

Place des Halles Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 02 35 50

English :

Weekly market Wednesday morning and Saturday morning

German :

Wochenmarkt Mittwochmorgen und Samstagmorgen

Italiano :

Mercato settimanale mercoledì mattina e sabato mattina

Espanol :

Mercado semanal miércoles por la mañana y sábado por la mañana

