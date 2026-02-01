Marché local et solidaire au Domaine du Plouy Rue du Château Vismes

Marché local et solidaire au Domaine du Plouy

Rue du Château Le Plouy Vismes Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 14:00:00

fin : 2026-02-27 18:00:00

Date(s) :

2026-02-27

La Communauté de communes Aumale Blangy-sur-Bresle et ses partenaires organisent prochainement un marché local et solidaire le vendredi 27 février 2026 à Vismes-au-Val

Cet évènement est coordonné par la CCIABB en lien avec les deux centres sociaux du territoire (Centre Pastel et L’Atelier). Il s’agit d’un véritable projet de territoire qui s’inscrit dans le cadre du Pacte des solidarités , dispositif de l’Etat (DDETS 80).

Cette action s’inscrit dans une véritable démarche en faveur du développement durable visant à inciter le consommateur à se fournir en produits locaux et à rendre l’alimentation locale et le savoir-faire du territoire accessible à tous. Cet évènement prévoit la vente directe de produits par des agriculteurs du territoire mais aussi un grand nombre d’animations sur la thématique du développement durable. Ce marché local et solidaire est à destination de tous les publics (adultes, familles, enfants, seniors et personnes en situation de fragilité et de précarité).

Au programme Ateliers créatifs sur le recyclage et la biodiversité, séances ciné et débats, initiation aux arts du cirque, balade en calèche, thème carnaval avec des créations de masques, stand maquillage, jeux de société autour de la santé, etc…

Infos 02 35 94 02 76 02 35 17 61 09

Rue du Château Le Plouy Vismes 80140 Somme Hauts-de-France +33 2 35 17 61 09

English :

The Communauté de communes Aumale ? Blangy-sur-Bresle and its partners are organizing a local solidarity market on Friday, February 27, 2026 in Vismes-au-Val

This event is coordinated by the CCIABB in conjunction with the region?s two social centers (Centre Pastel and L?Atelier). It’s a real local project, part of the Pacte des solidarités (Solidarity Pact), a government initiative (DDETS 80).

This initiative is part of a genuine commitment to sustainable development, aimed at encouraging consumers to buy local produce and making local food and know-how accessible to all. The event will feature direct sales of products by local farmers, as well as a wide range of events on the theme of sustainable development. This local, solidarity-based market is aimed at all publics (adults, families, children, senior citizens and people in vulnerable situations).

On the program: creative workshops on recycling and biodiversity, film screenings and debates, introduction to circus arts, horse-drawn carriage rides, carnival theme with mask creations, make-up stand, board games on the theme of health, etc?

Info: 02 35 94 02 76 02 35 17 61 09

L’événement Marché local et solidaire au Domaine du Plouy Vismes a été mis à jour le 2026-02-06 par OT communautaire Aumale/Blangy-sur-Bresle