Marché local organisé autour du cadre de la visite guidée des captages des eaux du périmètre sourcier de la Voulzie par les agent des eaux de Paris Villa Defflin – Périmètre Sourcier Voulzie Saint-Brice

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Marché local organisé autour du cadre de la visite guidée des captages des eaux du périmètre sourcier de la Voulzie (Sources de la Vicomté et du Bassin) par les agents d’Eau de Paris.

Etant engagé dans la protection de la ressource avec de nombreux agriculteurs, Eau de Paris proposera un marché de produit BIO et/ou locaux issus des exploitations agricoles du Provinois sur le périmètre de la Vouzie, avec la présence de :

Marie-Elisabeth RAVASSE, de la boutique « Les p’tites fermes de la Brie » en Ville-Haute de Provins, conserverie de viande et légumes ainsi que des boissons locales,

Maxime COSSON, de la Ferme de Ormurion, lentilles et huile en agriculture BIO,

Robert TURIOT, apiculteur à Fontaine-Fourches.

Villa Defflin – Périmètre Sourcier Voulzie Villa Defflin RD 74 Périmètre Sourcier Voulzie rue du Moulin Rouge 77171 Léchelle Saint-Brice 77160 Seine-et-Marne Île-de-France Périmètre Sourcier Voulzie

