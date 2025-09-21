MARCHÉ LOCAL Sabonnères

MARCHÉ LOCAL Sabonnères dimanche 21 septembre 2025.

Place de l'Église Sabonnères Haute-Garonne

Début : 2025-09-21 10:00:00

2025-09-21

Au détour du village de Sabonnères, venez profiter de la reprise du marché mensuel !

Découvrez les producteurs locaux et leurs produits de qualité bon à déguster. Vous n’allez pas faire que des achats, il y aura des partages, des retrouvailles et de la bonne humeur ! .

+33 5 61 91 10 08

English :

In the village of Sabonnères, come and enjoy the monthly market!

German :

Am Rande des Dorfes Sabonnères können Sie die Erholung des Monatsmarktes genießen!

Italiano :

Nel villaggio di Sabonnères, venite a godervi il mercato mensile!

Espanol :

En el pueblo de Sabonnères, ¡venga a disfrutar del mercado mensual!

