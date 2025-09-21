MARCHÉ LOCAL Sabonnères
MARCHÉ LOCAL Sabonnères dimanche 21 septembre 2025.
MARCHÉ LOCAL
Place de l’Église Sabonnères Haute-Garonne
Début : 2025-09-21 10:00:00
fin : 2025-09-21
2025-09-21
Au détour du village de Sabonnères, venez profiter de la reprise du marché mensuel !
Découvrez les producteurs locaux et leurs produits de qualité bon à déguster. Vous n’allez pas faire que des achats, il y aura des partages, des retrouvailles et de la bonne humeur ! .
+33 5 61 91 10 08
English :
In the village of Sabonnères, come and enjoy the monthly market!
German :
Am Rande des Dorfes Sabonnères können Sie die Erholung des Monatsmarktes genießen!
Italiano :
Nel villaggio di Sabonnères, venite a godervi il mercato mensile!
Espanol :
En el pueblo de Sabonnères, ¡venga a disfrutar del mercado mensual!
L’événement MARCHÉ LOCAL Sabonnères a été mis à jour le 2025-08-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE