Marché local

rue Pasteur Sainte-Cérotte Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 17:00:00

fin : 2025-12-05 19:00:00

Date(s) :

2025-11-21 2025-12-05 2025-12-19

Tous les 15 jours, semaine impaire. De novembre à fin mars. .

rue Pasteur Sainte-Cérotte 72120 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 35 17 03 mairie-sainte-cerotte@wanadoo.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché local Sainte-Cérotte a été mis à jour le 2025-11-04 par Pays Perche Sarthois