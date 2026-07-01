Informations pratiques

Sainte-Cérotte

Marché local

rue Pasteur Sainte-Cérotte Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 17:00:00

fin : 2026-07-31 20:00:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-31 2026-08-14 2026-08-28 2026-09-11 2026-09-25

Tous les 15 jours, semaine impaire. De avril à fin septembre. .

rue Pasteur Sainte-Cérotte 72120 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 35 17 03 mairie-sainte-cerotte@wanadoo.fr

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English :

L’événement Marché local Sainte-Cérotte a été mis à jour le 2026-07-09 par Pays Perche Sarthois