Marché local Place du Marché Valmeinier

Marché local

Place du Marché Place du Marché (Valmeinier Centre Station 1800) Valmeinier Savoie

Début : Jeudi 2025-12-13 08:00:00

fin : 2025-04-10 13:00:00

2025-12-13

Chaque jeudi matin, venez découvrir notre marché local au cœur de Valmeinier 1800. Que ce soit pour découvrir, déguster des produits du terroir ou ramener un souvenir de Valmeinier. Une chose est sûre vous trouverez forcément votre bonheur !

Place du Marché Place du Marché (Valmeinier Centre Station 1800) Valmeinier 73450 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 56 51 06 mairie@valmeinier.fr

English : Local Market

Every Thursday morning, come and discover our local market in the centre of Valmeinier 1800. To discover, taste local products or bring back a souvenir from Valmeinier, one thing is sure: You will find what you are looking for.

German :

Jeden Donnerstagmorgen können Sie unseren lokalen Markt im Herzen von Valmeinier 1800 besuchen. Sei es, um regionale Produkte zu entdecken, zu probieren oder ein Souvenir aus Valmeinier mitzunehmen. Eines ist sicher: Sie werden garantiert etwas Passendes finden!

Italiano :

Ogni giovedì mattina, venite a scoprire il nostro mercato locale nel cuore di Valmeinier 1800. Sia che vogliate scoprire e assaggiare i prodotti locali o portare a casa un souvenir di Valmeinier. Una cosa è certa: troverete sicuramente quello che cercate!

Espanol :

Todos los jueves por la mañana, venga a descubrir nuestro mercado local en el corazón de Valmeinier 1800. Ya sea para descubrir y degustar productos locales o para llevarse un recuerdo de Valmeinier. Una cosa es segura: ¡seguro que encuentra lo que busca!

