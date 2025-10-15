Marché Lons

Marché Lons mercredi 15 octobre 2025.

place bernard Deytieux Lons Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-10-15

fin : 2025-10-15

2025-10-15

Le marché de Lons se tient tous les mercredis matin de 8h à 13h sur la place Bernard Deytieux, face à l'hôtel de ville. Il regroupe à ce jour plusieurs permanents maraîcher, fromager, producteur de porc noir, rôtisseurs, marchand de vin… auxquels viennent s'ajouter ponctuellement d'autres commerçants.

place bernard Deytieux Lons 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

