Marché Lons
Marché Lons mercredi 15 octobre 2025.
Marché
place bernard Deytieux Lons Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-15
fin : 2025-10-15
Date(s) :
2025-10-15
Le marché de Lons se tient tous les mercredis matin de 8h à 13h sur la place Bernard Deytieux, face à l’hôtel de ville. Il regroupe à ce jour plusieurs permanents maraîcher, fromager, producteur de porc noir, rôtisseurs, marchand de vin… auxquels viennent s’ajouter ponctuellement d’autres commerçants. .
place bernard Deytieux Lons 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
English : Marché
German : Marché
Italiano :
Espanol : Marché
L’événement Marché Lons a été mis à jour le 2025-10-06 par OT Pau