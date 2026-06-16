Lons

Marché

place bernard Deytieux Lons Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-30 08:30:00

fin : 2026-12-30 13:00:00

Date(s) :

2026-12-30

Le marché de Lons se tient tous les mercredis matin de 8h à 13h sur la place Bernard Deytieux, face à l’hôtel de ville. Il regroupe à ce jour plusieurs permanents maraîcher, fromager, producteur de porc noir, rôtisseurs, marchand de vin… auxquels viennent s’ajouter ponctuellement d’autres commerçants. .

place bernard Deytieux Lons 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Marché

L’événement Marché Lons a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Pau