Marche ludique à Crouin et Javrezac départ dans la cour de l’école Rosa Bonheur élémentaire Cognac

Marche ludique à Crouin et Javrezac

départ dans la cour de l'école Rosa Bonheur élémentaire 144 rue haute de Crouin Cognac Charente

Début : 2025-09-21 08:00:00

fin : 2025-09-21 10:30:00

2025-09-21

Marche organisée au profit des élèves de CE2-CM1 et CM2 pour leur voyage scolaire à Saint Lary.

départ libre de 8h à 10h

2 parcours de marche avec énigmes (8 et 12 km)

Ravitaillement sur le parcours



5 euros par adulte et gratuit pour les moins de 12 ans

+33 6 20 73 98 81 natachapourecole@gmail.com

English :

Walk organized in aid of CE2-CM1 and CM2 pupils for their school trip to Saint Lary.

free departure from 8am to 10am

2 walking routes with riddles (8 and 12 km)

Refreshments along the way



5 euros per adult and free for under-12s

German :

Organisierter Marsch zugunsten der Schüler der Klassen CE2-CM1 und CM2 für ihre Schulreise nach Saint Lary.

freier Start von 8 Uhr bis 10 Uhr

2 Wanderstrecken mit Rätseln (8 und 12 km)

Verpflegung auf der Strecke



5 Euro pro Erwachsener und kostenlos für Kinder unter 12 Jahren

Italiano :

Camminata organizzata a favore degli alunni CE2-CM1 e CM2 per la loro gita scolastica a Saint Lary.

partenza libera dalle 8 alle 10

2 percorsi a piedi con indovinelli (8 e 12 km)

Ristoro lungo il percorso



5 euro per adulto e gratis per i minori di 12 anni

Espanol :

Marcha organizada en beneficio de los alumnos de CE2-CM1 y CM2 para su viaje escolar a Saint Lary.

salida libre de 8h a 10h

2 recorridos a pie con adivinanzas (8 y 12 km)

Refrigerio a lo largo del recorrido



5 euros por adulto y gratis para los menores de 12 años

