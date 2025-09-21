Marche ludique à Crouin et Javrezac départ dans la cour de l’école Rosa Bonheur élémentaire Cognac
Marche ludique à Crouin et Javrezac départ dans la cour de l’école Rosa Bonheur élémentaire Cognac dimanche 21 septembre 2025.
Marche ludique à Crouin et Javrezac
départ dans la cour de l’école Rosa Bonheur élémentaire 144 rue haute de Crouin Cognac Charente
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 08:00:00
fin : 2025-09-21 10:30:00
Date(s) :
2025-09-21
Marche organisée au profit des élèves de CE2-CM1 et CM2 pour leur voyage scolaire à Saint Lary.
départ libre de 8h à 10h
2 parcours de marche avec énigmes (8 et 12 km)
Ravitaillement sur le parcours
5 euros par adulte et gratuit pour les moins de 12 ans
.
départ dans la cour de l’école Rosa Bonheur élémentaire 144 rue haute de Crouin Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 73 98 81 natachapourecole@gmail.com
English :
Walk organized in aid of CE2-CM1 and CM2 pupils for their school trip to Saint Lary.
free departure from 8am to 10am
2 walking routes with riddles (8 and 12 km)
Refreshments along the way
5 euros per adult and free for under-12s
German :
Organisierter Marsch zugunsten der Schüler der Klassen CE2-CM1 und CM2 für ihre Schulreise nach Saint Lary.
freier Start von 8 Uhr bis 10 Uhr
2 Wanderstrecken mit Rätseln (8 und 12 km)
Verpflegung auf der Strecke
5 Euro pro Erwachsener und kostenlos für Kinder unter 12 Jahren
Italiano :
Camminata organizzata a favore degli alunni CE2-CM1 e CM2 per la loro gita scolastica a Saint Lary.
partenza libera dalle 8 alle 10
2 percorsi a piedi con indovinelli (8 e 12 km)
Ristoro lungo il percorso
5 euro per adulto e gratis per i minori di 12 anni
Espanol :
Marcha organizada en beneficio de los alumnos de CE2-CM1 y CM2 para su viaje escolar a Saint Lary.
salida libre de 8h a 10h
2 recorridos a pie con adivinanzas (8 y 12 km)
Refrigerio a lo largo del recorrido
5 euros por adulto y gratis para los menores de 12 años
L’événement Marche ludique à Crouin et Javrezac Cognac a été mis à jour le 2025-09-06 par Destination Cognac