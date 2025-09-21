Marche ludique Saint-Pierre-Bois

Marche ludique Saint-Pierre-Bois dimanche 21 septembre 2025.

Marche ludique

45 rue Principale Saint-Pierre-Bois Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-21 08:30:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Marche ludique autour de Saint-Pierre-Bois et Thanvillé. Partez à la découverte de deux personnalités natives de ces villages à travers un parcours de 5 km (non accessible aux poussettes).

N’hésitez pas à vous inscrire seul, en famille ou entre amis avant le 15 septembre. Les départs se font de 8h30 à 10h.

Petite restauration et buvette à partir de 11h30.

La remise des lots aura lieu à la fin de la randonnée. Le classement des participants sera établi en fonction des points obtenus selon le barème mis en place. De nombreux lots sont à gagner ! .

45 rue Principale Saint-Pierre-Bois 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 73 84 30 47 assodecouvrire@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marche ludique Saint-Pierre-Bois a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé