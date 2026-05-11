Erquy

Marché Made in Breizh

Les halles Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 17:00:00

fin : 2026-07-20 20:00:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24

L’édition 2026 se déroulera le lundi sous la halle du marché et place du nouvel Oupeye.

Les commerçants-exposants seront réunis au cœur de la ville, pour un marché unique.

Le marché se tiendra les lundis soirs du 6 juillet au 24 août 2026 inclus, soit 8 soirées de 17h00 à 20h00.

Le marché artisanal estival Made in Breizh reçoit exclusivement des artisans locaux dont l’activité est en cohérence avec l’image de la Bretagne. .

Les halles Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 64 64

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English :

L’événement Marché Made in Breizh Erquy a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor