Marché mardi matin à Loué Loué mardi 2 décembre 2025.
Place Hector Vincent Loué Sarthe
Début : 2025-12-02 08:30:00
fin : 2025-12-24 12:00:00
2025-12-02 2025-12-09 2025-12-16 2025-12-23 2025-12-30 2026-01-06 2026-01-13 2026-01-20 2026-01-27 2026-02-03 2026-02-10 2026-02-17 2026-02-24 2026-03-03 2026-03-10 2026-03-17 2026-03-24 2026-03-31 2026-04-07 2026-04-14
Tous les mardis de 8h30 à 12h00.
Marché hebdomadaire
20 commerçants sont présents sur ce marché. .
Place Hector Vincent Loué 72540 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 39 10 49
Every Tuesday from 8:30 to 12:00.
