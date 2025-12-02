Marché mardi matin à Loué

Place Hector Vincent Loué Sarthe

Début : 2025-12-02 08:30:00

fin : 2025-12-24 12:00:00

2025-12-02 2025-12-09 2025-12-16 2025-12-23 2025-12-30 2026-01-06 2026-01-13 2026-01-20 2026-01-27 2026-02-03 2026-02-10 2026-02-17 2026-02-24 2026-03-03 2026-03-10 2026-03-17 2026-03-24 2026-03-31 2026-04-07 2026-04-14

Tous les mardis de 8h30 à 12h00.

Marché hebdomadaire

20 commerçants sont présents sur ce marché. .

Place Hector Vincent Loué 72540 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 39 10 49

English :

Every Tuesday from 8:30 to 12:00.

L’événement Marché mardi matin à Loué Loué a été mis à jour le 2025-11-28 par OT Vallée de la Sarthe