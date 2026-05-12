Marseille 14e Arrondissement

Marché Marseille Méditerranée Site des Arnavaux Indus’3Days

Vendredi 5 juin 2026 de 5h à 6h30. 101 Avenue du marché d’intérêt national Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 05:00:00

fin : 2026-06-05 06:30:00

Date(s) :

2026-06-05

Situé sur une aire qui bénéficie à la fois d’une production agricole importante, et d’une zone de Chalandise de 3 millions de consommateurs, le MIN de Marseille est un outil privilégié de souveraineté alimentaire.

Ses missions: contribuer au développement de la filière agroalimentaire, agir pour une alimentation de qualité accessible au plus grand nombre, soutenir la production locale. Son positionnement géographique en prise directe avec les principaux axes routiers( L2, A7) , le port et la gare, en fait une plate forme logistique incontournable. Le MIN assume pleinement sa responsabilité sociale et environnementale, à travers la lutte contre le gaspillage alimentaire, les actions de solidarité, l’engagement pour réduire l’empreinte carbone.



A découvrir pendant la visite

Le carreau des producteurs

Le carreau des grossistes

Présentation des actions et projets du site .

101 Avenue du marché d’intérêt national Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 51 02 73 contact@tourisme-gardanne.Fr

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English :

Located in an area that benefits from both significant agricultural production and a 3-million-strong consumer catchment area, the Marseille MIN is a privileged tool for food sovereignty.

L’événement Marché Marseille Méditerranée Site des Arnavaux Indus’3Days Marseille 14e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-12 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille