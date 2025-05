MARCHÉ MARTINIQUE – Le Barcarès, 17 juin 2025 09:00, Le Barcarès.

Pyrénées-Orientales

MARCHÉ MARTINIQUE Place de la Martinique Le Barcarès Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-06-17 09:00:00

fin : 2025-07-29 13:00:00

Date(s) :

2025-06-17

2025-06-24

2025-07-01

2025-07-08

2025-07-15

2025-07-22

2025-07-29

2025-08-05

2025-08-12

2025-08-19

2025-08-26

2025-09-02

2025-09-09

2025-09-16

2025-09-23

2025-09-30

Et si on flânait au marché ? Les produits du terroir c’est un peu de chez que nous que vous ramènerez chez vous … Mardi de 9h à 13H.

.

Place de la Martinique

Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 16 56 tourisme@lebarcares.fr

English :

How about a stroll through the market? Local produce: it’s a little bit of home that you can take home with you… Tuesday, 9am to 1pm.

German :

Wie wäre es mit einem Bummel über den Markt? Produkte aus der Region: Es ist ein Stück Heimat, das Sie mit nach Hause nehmen … Dienstag von 9h bis 13H.

Italiano :

Che ne dite di una passeggiata al mercato? Prodotti locali: è un po’ di casa che si può portare con sé… Martedì dalle 9.00 alle 13.00.

Espanol :

¿Qué tal un paseo por el mercado? Productos locales: un trocito de casa que puede llevarse… Martes de 9 a 13 h.

L’événement MARCHÉ MARTINIQUE Le Barcarès a été mis à jour le 2025-05-17 par OT DE PORT BARCARES