Marché matinal musical de Montmoreau – Montmoreau, 21 juin 2025 10:00, Montmoreau.

Charente

Marché matinal musical de Montmoreau Place de la Tude Montmoreau Charente

Tarif : – –

Date : 2025-06-21
Début : 10:00:00
fin : 14:00:00

Début : 2025-06-21 10:00:00

fin : 2025-06-21 14:00:00

Date(s) :

2025-06-21

Pour la fête de la musique, venez profiter toute la journée du marché musical de Montmoreau !

Place de la Tude

Montmoreau 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine asso.commercants.montmoreau@gmail.com

English : Montmoreau morning music market

For the fête de la musique, come and enjoy the Montmoreau music market all day long!

German :

Anlässlich des Musikfestes können Sie den ganzen Tag lang den Musikmarkt in Montmoreau genießen!

Italiano :

Per la fête de la musique, venite a godervi il mercato musicale di Montmoreau per tutto il giorno!

Espanol :

Para la fiesta de la música, ¡venga a disfrutar del mercado musical de Montmoreau durante todo el día!

L’événement Marché matinal musical de Montmoreau Montmoreau a été mis à jour le 2025-05-19 par Office de tourisme du Sud Charente