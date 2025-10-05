Marche matinale octobre rose Griselles

Marche matinale octobre rose Griselles dimanche 5 octobre 2025.

Marche matinale octobre rose

Griselles Loiret

Début : 2025-10-05 08:30:00

fin : 2025-10-05

2025-10-05

Marchez pour la bonne cause ! Venez seul, en famille, avec votre animal de compagnie pour faire une petite marche de 8 km dans le cadre du projet « Trophée Rose des Sables », la participation sera reversée à l’association Ruban Rose. Participation libre. .

Griselles 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 23 37 58 09

English :

Pink October morning walk

German :

Morgenspaziergang Rosa Oktober

Italiano :

Passeggiata mattutina di ottobre in rosa

Espanol :

Paseo matinal de octubre rosa

