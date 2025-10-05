Marche matinale octobre rose Griselles
Marche matinale octobre rose Griselles dimanche 5 octobre 2025.
Marche matinale octobre rose
Griselles Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05 08:30:00
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-05
Marche matinale octobre rose
Marchez pour la bonne cause ! Venez seul, en famille, avec votre animal de compagnie pour faire une petite marche de 8 km dans le cadre du projet « Trophée Rose des Sables », la participation sera reversée à l’association Ruban Rose. Participation libre. .
Griselles 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 23 37 58 09
English :
Pink October morning walk
German :
Morgenspaziergang Rosa Oktober
Italiano :
Passeggiata mattutina di ottobre in rosa
Espanol :
Paseo matinal de octubre rosa
L’événement Marche matinale octobre rose Griselles a été mis à jour le 2025-09-19 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS