Marché médiéval au Rocher Mistral Route du Château La Barben

Marché médiéval au Rocher Mistral Route du Château La Barben mercredi 22 octobre 2025.

Marché médiéval au Rocher Mistral

Mercredi 22 octobre 2025 de 10h30 à 20h.

Mercredi 29 octobre 2025 de 10h30 à 20h. Route du Château Rocher Mistral Château de la Barben La Barben Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-22 10:30:00

fin : 2025-10-29 20:00:00

Date(s) :

2025-10-22 2025-10-29

A l’approche des vacances de la Toussaint, préparez-vous à vivre l’aventure ! Pendant deux jours, le Rocher Mistral vous propose de rencontrer des artisans médiévaux sur un marché qui leur est dédié.

MARCHE MEDIEVAL

Venez à la rencontre de nos artisans médiévaux ! Après le succès de la 1ère édition l’an dernier, nous sommes ravis de vous proposer cette année 2 dates.

Maître calligraphe, créateur d’objets en cuir et bien d’autres encore vous attendent sur la place du marché les 22 et 29 octobre de 10h30 à 20h. .

Route du Château Rocher Mistral Château de la Barben La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@rochermistral.com

English :

Get ready to live the adventure during this holidays ! Discover the medieval market and come to meet the craftmen.

German :

Wenn die Allerheiligenferien näher rücken, machen Sie sich bereit für ein Abenteuer! Zwei Tage lang bietet Ihnen der Rocher Mistral die Möglichkeit, mittelalterliche Handwerker auf einem ihnen gewidmeten Markt zu treffen.

Italiano :

Con l’avvicinarsi della festività di Ognissanti, preparatevi a vivere una vera e propria avventura! Per due giorni, il Rocher Mistral vi offre la possibilità di incontrare gli artigiani medievali in un mercato a loro dedicato.

Espanol :

Al acercarse la festividad de Todos los Santos, ¡prepárese para una auténtica aventura! Durante dos días, el Rocher Mistral le ofrece la posibilidad de conocer a artesanos medievales en un mercado dedicado a ellos.

