Marché médiéval et fantastique des Korrigans médiévaux Pontivy

Marché médiéval et fantastique des Korrigans médiévaux Pontivy samedi 18 avril 2026.

Marché médiéval et fantastique des Korrigans médiévaux

Square Lenglier Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 11:00:00
fin : 2026-04-19 19:00:00

Date(s) :
2026-04-18

Venez nombreux et venez costumés pour deux jours de fête aux allures médiévales et fantastiques !
Au programme
– Jeux de société avec Ludis Factory et jeux en plein air pour toute la famille,
– Marché d’artisans de l’association Vikings et Chevaliers, co-organisé avec Damanyès,
– Spectacles de combats et contes.
Restauration et buvette sur place.   .

Square Lenglier Pontivy 56300 Morbihan Bretagne  

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English :

L’événement Marché médiéval et fantastique des Korrigans médiévaux Pontivy a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté

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