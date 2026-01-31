Marché médiéval et fantastique des Korrigans médiévaux

Square Lenglier Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 11:00:00

fin : 2026-04-19 19:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Venez nombreux et venez costumés pour deux jours de fête aux allures médiévales et fantastiques !

Au programme

– Jeux de société avec Ludis Factory et jeux en plein air pour toute la famille,

– Marché d’artisans de l’association Vikings et Chevaliers, co-organisé avec Damanyès,

– Spectacles de combats et contes.

Restauration et buvette sur place. .

Square Lenglier Pontivy 56300 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Marché médiéval et fantastique des Korrigans médiévaux Pontivy a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté