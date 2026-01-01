Marche méditative ♀️ Betz
Marche méditative ♀️ Betz mercredi 14 janvier 2026.
Marche méditative ♀️
1 Rue de la Fraternité Betz Oise
Un temps de marche en pleine conscience pour prendre soin de son corps et de sa tête
Avec Marie-Claude, sophrologue
️ Mercredi 14 janvier
de 9h à 12h
5€ par personne ou 6€ par famille
Inscription obligatoire avant le 10 janvier
1 Rue de la Fraternité Betz 60620 Oise Hauts-de-France +33 3 44 87 44 59 accueil@csevm.fr
English :
A time of mindfulness walking to take care of body and mind
With Marie-Claude, sophrologist
?? Wednesday January 14th
? 9am to 12pm
? 5? per person or 6? per family
Registration required before January 10
