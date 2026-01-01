Marche méditative ‍♀️ Betz

Marche méditative ‍♀️

Un temps de marche en pleine conscience pour prendre soin de son corps et de sa tête

Avec Marie-Claude, sophrologue

️ Mercredi 14 janvier

de 9h à 12h

5€ par personne ou 6€ par famille

Inscription obligatoire avant le 10 janvier

1 Rue de la Fraternité Betz 60620 Oise Hauts-de-France +33 3 44 87 44 59 accueil@csevm.fr

English :

A time of mindfulness walking to take care of body and mind

With Marie-Claude, sophrologist

?? Wednesday January 14th

? 9am to 12pm

? 5? per person or 6? per family

Registration required before January 10

