Informations pratiques

Granville

Marche méditative

5 Rue de la Falaise Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 14:00:00

fin : 2026-08-22 16:00:00

Date(s) :

2026-08-22

La Marche Afghane un moment pour vous.

Offrez-vous un moment de reconnexion unique face à la mer…

La Marche Afghane est bien plus qu’une simple promenade c’est une marche consciente, une véritable forme de méditation en mouvement. Elle invite à se reconnecter à son corps, à sa respiration et à l’instant présent.

Imaginez… le bruit des vagues, l’air marin, et cette sensation profonde de lâcher-prise.

Au programme

• Marche guidée en bord de mer.

• Moment de détente et de recentrage.

• Verre convivial au retour à l’hôtel (en supplément).

Rendez-vous à 14h à l’hôtel.

Places limitées à 15 participants (pour votre bien-être).

Réservations obligatoire jusqu’à la veille 06 81 20 02 17.

Pensez à prévoir une tenue confortable et une bouteille d’eau. .

5 Rue de la Falaise Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 19 19 H6644@accor.Com

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English : Marche méditative

L’événement Marche méditative Granville a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Granville Terre et Mer