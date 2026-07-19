Marche méditative Granville
samedi 22 août 2026 · Granville
Informations pratiques
Granville
Marche méditative
5 Rue de la Falaise Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 14:00:00
fin : 2026-08-22 16:00:00
Date(s) :
2026-08-22
La Marche Afghane un moment pour vous.
Offrez-vous un moment de reconnexion unique face à la mer…
La Marche Afghane est bien plus qu’une simple promenade c’est une marche consciente, une véritable forme de méditation en mouvement. Elle invite à se reconnecter à son corps, à sa respiration et à l’instant présent.
Imaginez… le bruit des vagues, l’air marin, et cette sensation profonde de lâcher-prise.
Au programme
• Marche guidée en bord de mer.
• Moment de détente et de recentrage.
• Verre convivial au retour à l’hôtel (en supplément).
Rendez-vous à 14h à l’hôtel.
Places limitées à 15 participants (pour votre bien-être).
Réservations obligatoire jusqu’à la veille 06 81 20 02 17.
Pensez à prévoir une tenue confortable et une bouteille d’eau. .
5 Rue de la Falaise Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 19 19 H6644@accor.Com
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English : Marche méditative
L’événement Marche méditative Granville a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Granville Terre et Mer
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