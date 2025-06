MARCHE MÉDITATIVES AU FIL DE L’ERDRE – Sucé-sur-Erdre 2 juillet 2025 20:00

Loire-Atlantique

MARCHE MÉDITATIVES AU FIL DE L’ERDRE Ile de Mazerolles Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique

Début : 2025-07-02 20:00:00

fin : 2025-07-16

2025-07-02

2025-07-09

2025-07-16

2025-07-23

Une invitation à vivre pleinement l’instant présent

Marche guidée par Sylvie Maisonneuve artisane de bien-être et de joie .

Ile de Mazerolles

Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 87 10 72 32 silvae.maisonneuve@gmail.com

English :

An invitation to live fully in the present moment

German :

Eine Einladung, voll und ganz im gegenwärtigen Augenblick zu leben

Italiano :

Un invito a vivere pienamente il momento presente

Espanol :

Una invitación a vivir plenamente el momento presente

