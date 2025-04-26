Marché mensuel bio de Manspach Manspach

Marché mensuel bio de Manspach

Maison du Moulin, Rue Saint-Léger Manspach Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-11-29 14:00:00

fin : 2025-12-27 17:00:00

Date(s) :

2025-11-29 2025-12-27

Des producteurs locaux se retrouvent à la Maison du Moulin, rue Saint-Léger chaque dernier samedi du mois, de 14h à 17h et y proposent leur production issue de l’agriculture biologique. .

Maison du Moulin, Rue Saint-Léger Manspach 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 07 21 17

English :

Producers of organic products meet every last Saturday of the month in Manspach

German :

Produzenten von Produkten aus biologischer Landwirtschaft treffen sich jeden letzten Samstag im Monat in Manspach

Italiano :

I produttori di prodotti biologici si incontrano ogni ultimo sabato del mese a Manspach

Espanol :

Los productores de productos ecológicos se reúnen el último sábado de cada mes en Manspach

