Marché mensuel bio de Manspach Manspach
Marché mensuel bio de Manspach Manspach samedi 29 novembre 2025.
Marché mensuel bio de Manspach
Maison du Moulin, Rue Saint-Léger Manspach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-11-29 14:00:00
fin : 2025-12-27 17:00:00
Date(s) :
2025-11-29 2025-12-27
Des producteurs de produits issus de l’agriculture biologique se retrouvent chaque dernier samedi du mois à Manspach
Des producteurs locaux se retrouvent à la Maison du Moulin, rue Saint-Léger chaque dernier samedi du mois, de 14h à 17h et y proposent leur production issue de l’agriculture biologique. .
Maison du Moulin, Rue Saint-Léger Manspach 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 07 21 17
English :
Producers of organic products meet every last Saturday of the month in Manspach
German :
Produzenten von Produkten aus biologischer Landwirtschaft treffen sich jeden letzten Samstag im Monat in Manspach
Italiano :
I produttori di prodotti biologici si incontrano ogni ultimo sabato del mese a Manspach
Espanol :
Los productores de productos ecológicos se reúnen el último sábado de cada mes en Manspach
L’événement Marché mensuel bio de Manspach Manspach a été mis à jour le 2025-06-17 par Office de tourisme du Sundgau