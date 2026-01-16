Marché mensuel de Chalette-sur-Loing Dimanche Châlette-sur-Loing

Marché mensuel de Chalette-sur-Loing Dimanche

Place Jean Jaurès Châlette-sur-Loing Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-02-01 08:30:00

fin : 2026-06-07 12:30:00

Date(s) :

2026-02-01 2026-03-01 2026-04-05 2026-05-03 2026-06-07 2026-07-05 2026-08-02 2026-09-06 2026-10-04 2026-11-01 2026-12-06

Le marché du terroir a lieu tous les premiers dimanches du mois (sauf en janvier) sur la place Jean Jaurès. Lieu de vente de produits de qualité et de tradition. .

Place Jean Jaurès Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 89 59 59

English :

The local market takes place every first Sunday of the month (except January) in Place Jean Jaurès.

