Marché mensuel de Frontenac Place du 19 Mars 1962 Frontenac

Marché mensuel de Frontenac

Place du 19 Mars 1962 Halle Frontenac Gironde

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08 2026-03-08 2026-04-12 2026-05-10 2026-06-14 2026-07-12 2026-08-09 2026-09-13 2026-10-11 2026-11-08 2026-12-13

La halle de Frontenac accueille tous les deuxièmes dimanches du mois un petit marché où vous y trouverez du fromage de brebis de Frontenac, des légumes et œufs bio de la Fermille (Gornac), les différents vins (blanc sec, moelleux, liquoreux, rosé et rouge) et pétillant du château La Peyre (Saint-Hilaire-du-bois), la maroquinerie de l’âme du cuir, des poulets rôtis (Cessac), des décorations (livres découpés). L’occasion idéale pour faire le plein de produits frais et découvrir les producteurs locaux. Le marché de Frontenac est proche de la piste cyclable Roger Lapébie. .

Place du 19 Mars 1962 Halle Frontenac 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 23 96 38 mairie.frontenac@wanadoo.fr

