Marché mensuel d’Ousson-sur-Loire Vendredi Ousson-sur-Loire

Venez faire le plein de bons produits lors du marché d’Ousson-sur-Loire qui a lieu tous les 2 èmes vendredis des mois d’avril à octobre.

Le 2ème vendredi des mois d’avril à octobre, un marché villageois est organisé sur la place de l’église à Ousson-sur-Loire pain, fruits et légumes, volailles, fromages, boucherie, charcuterie, poisson… Pour toute information, merci de contacter le 02 38 31 44 56.s .

Place de l’Eglise Ousson-sur-Loire 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 44 56

English :

Come and stock up on good produce at the Ousson-sur-Loire market, held every 2nd Friday from April to October.

