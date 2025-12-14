Marché mensuel du Châtenet en Dognon Le Châtenet-en-Dognon

Marché mensuel du Châtenet en Dognon

place Charles de Gaulle Le Châtenet-en-Dognon Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-13

fin : 2026-12-08

Date(s) :

2026-01-13 2026-02-10 2026-03-10 2026-04-14 2026-05-12 2026-06-09 2026-07-14 2026-08-11 2026-09-08 2026-10-13 2026-11-10 2026-12-08 2027-01-12

Chaque deuxième mardi du mois, venez faire vos emplettes au marché sur la place de l’église auprès de producteurs et artisans locaux. En plus du pain et des fruits de M. Deville, toujours présent chaque mardi, vous y trouverez du fromage, de la viande, des légumes, du miel… .

place Charles de Gaulle Le Châtenet-en-Dognon 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 57 10 19

