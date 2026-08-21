Marché mensuel du dimanche matin à Baigneaux Parking de la salle des fêtes Baigneaux

dimanche 11 octobre 2026 · Parking de la salle des fêtes · Baigneaux

Informations pratiques

Baigneaux

Marché mensuel du dimanche matin à Baigneaux

Parking de la salle des fêtes 1400 Route de Gueyraud Baigneaux Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 09:00:00

fin : 2026-12-13 13:00:00

Date(s) :

2026-10-11 2026-11-08 2026-12-13

La commune de Baigneaux accueille, tous les 2e dimanches du mois, un marché sur le parking de la salle des fêtes, au bord de la route de Bordeaux. De nombreux producteurs sont présents pour vous faire découvrir leurs produits produits laitiers, légumes, oeufs, viandes, huitres, miel, fromages, plats cuisinés… Entrée libre. .

Parking de la salle des fêtes 1400 Route de Gueyraud Baigneaux 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 23 97 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché mensuel du dimanche matin à Baigneaux

L’événement Marché mensuel du dimanche matin à Baigneaux Baigneaux a été mis à jour le 2026-08-21 par OT de l’Entre-deux-Mers