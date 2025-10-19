Marché mensuel du Livre de La Charité-sur-Loire Le Prieuré La Cité du Mot La Charité-sur-Loire

Marché mensuel du Livre de La Charité-sur-Loire

Le Prieuré La Cité du Mot 8 Cours du Château La Charité-sur-Loire Nièvre

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Marché mensuel du Livre ancien de La Charité-sur-Loire

organisé par l’Amicale des Bouquinistes Bourgogne Berry (ABBB)

Le 3ème dimanche de chaque mois

Livres anciens • Livres d’occasions • Papiers • Bandes Dessinées • Cartes postales anciennes

Le Prieuré La Cité du Mot

De 8h30 à 17h30

Professionnels uniquement

Le Prieuré La Cité du Mot 8 Cours du Château La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 04 36 50

