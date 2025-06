Marché mensuel Oulches 10 juillet 2025 08:00

Indre

Marché mensuel Oulches Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-07-10 08:00:00

fin : 2025-07-10 13:00:00

Date(s) :

2025-07-10

2025-08-14

2025-09-11

2025-10-09

2025-11-13

2025-12-11

Vitrine gourmande d’un territoire, le marché est le rendez-vous incontournable où vous partagez un bon moment de convivialité et de promenade au gré des allées.

Sous les toiles multicolores, flâneries et anecdotes de la semaine vont bon train. N’oublions pas l’essentiel la qualité et la fraîcheur des nombreux produits de la région présentés, qu’ils soient bios, artisanaux ou issus d’autres cultures raisonnées… un festival de senteurs et de couleurs. De l’alimentaire au textile, vous trouverez votre bonheur. .

Oulches 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 75 44

English :

A gourmet showcase of a region, the market is the place to be where you can share a good time of conviviality and stroll along the alleys.

German :

Der Markt ist das Feinschmeckerschaufenster einer Region und ein unumgänglicher Treffpunkt, an dem Sie einen schönen Moment der Geselligkeit teilen und durch die Gänge schlendern.

Italiano :

Vetrina gastronomica di una regione, il mercato è il luogo ideale per divertirsi e passeggiare tra i corridoi.

Espanol :

Escaparate gastronómico de una región, el mercado es el lugar ideal para pasar un buen rato y pasear por los pasillos.

L’événement Marché mensuel Oulches a été mis à jour le 2025-06-19 par Destination Brenne