Marché mensuel

Parnac Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 08:00:00

fin : 2026-03-01 13:00:00

Date(s) :

2026-02-01 2026-03-01 2026-04-05 2026-05-03 2026-06-07 2026-07-05 2026-08-02 2026-09-06 2026-10-04 2026-11-01 2026-12-06

Vitrine gourmande d’un territoire, le marché est le rendez-vous incontournable où vous partagez un bon moment de convivialité et de promenade au gré des allées.

Sous les toiles multicolores, flâneries et anecdotes de la semaine vont bon train. N’oublions pas l’essentiel la qualité et la fraîcheur des nombreux produits de la région présentés, qu’ils soient bios, artisanaux ou issus d’autres cultures raisonnées… un festival de senteurs et de couleurs. De l’alimentaire au textile, vous trouverez votre bonheur. .

Parnac 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 52 06

English :

A gourmet showcase of a region, the market is the place to be where you can share a good time of conviviality and stroll along the alleys.

