Marché mensuel Saint-Florentin

2026-01-11

2026-02-08

2026-01-11 2026-02-08 2026-03-08 2026-04-12 2026-05-10 2026-06-14 2026-07-12 2026-08-09 2026-09-13 2026-10-11 2026-11-08 2026-12-13

Vitrine gourmande d'un territoire, le marché est le rendez-vous incontournable où vous partagez un bon moment de convivialité et de promenade au gré des allées. Le marché de St-Florentin a lieu toute l'année, le 2ème dimanche matin de chaque mois.

Sous les toiles multicolores, flâneries et anecdotes de la semaine vont bon train. N'oublions pas l'essentiel la qualité et la fraîcheur des nombreux produits de la région présentés, qu'ils soient bios, artisanaux ou issus d'autres cultures raisonnées… un festival de senteurs et de couleurs. De l'alimentaire au textile, vous trouverez votre bonheur.Le marché de St-Florentin a lieu toute l'année, le 2ème dimanche matin de chaque mois.

Saint-Florentin 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 49 78 53

English:

A gourmet showcase of a territory, the market is an unmissable event where you can share a good moment of conviviality and stroll along the alleys. The St-Florentin market takes place all year round, on the 2nd Sunday morning of each month.

