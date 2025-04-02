Marché mercredi Solesmes

Parking de la Mairie Solesmes Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05 08:00:00

fin : 2025-11-26 12:00:00

Date(s) :

2025-11-05 2025-11-12 2025-11-19 2025-11-26 2025-12-03 2025-12-10 2025-12-17 2025-12-24 2025-12-31

Tous les mercredis Marché de producteurs locaux !

Parking de la Mairie Solesmes 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 45 11

English :

Every Wednesday Local Farmers Market!

German :

Jeden Mittwoch Markt mit lokalen Erzeugern!

Italiano :

Ogni mercoledì Mercato agricolo locale!

Espanol :

Todos los miércoles: mercado agrícola local

L’événement Marché mercredi Solesmes Solesmes a été mis à jour le 2025-04-20 par OT Vallée de la Sarthe