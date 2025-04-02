Marché mercredi Solesmes Solesmes
Marché mercredi Solesmes mercredi 5 novembre 2025.
Marché mercredi Solesmes
Parking de la Mairie Solesmes Sarthe
Début : 2025-11-05 08:00:00
fin : 2025-11-26 12:00:00
2025-11-05 2025-11-12 2025-11-19 2025-11-26 2025-12-03 2025-12-10 2025-12-17 2025-12-24 2025-12-31
Tous les mercredis Marché de producteurs locaux !
Parking de la Mairie Solesmes 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 45 11
English :
Every Wednesday Local Farmers Market!
German :
Jeden Mittwoch Markt mit lokalen Erzeugern!
Italiano :
Ogni mercoledì Mercato agricolo locale!
Espanol :
Todos los miércoles: mercado agrícola local
