Marché métiers d’arts Metz

Marché métiers d’arts Metz samedi 20 septembre 2025.

Marché métiers d’arts

Place des Charrons Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Dimanche 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 19:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Courants d’Arts organise sa 4ème édition du Marché des Métiers d’Art.

Cet événement, inscrit dans le parcours des JEP 2025, est soutenu par la Région Grand Est, l’Eurométropole, les Métiers d’Art du Grand Est et les Ateliers Art de France.Tout public

Place des Charrons Metz 57000 Moselle Grand Est +33 6 31 29 19 06 bureau.courantsdarts@gmail.fr

English :

Courants d?Arts organizes its 4th edition of the Marché des Métiers d?Art.

The event, part of the JEP 2025 program, is supported by the Région Grand Est, the Eurométropole, Métiers d?Art du Grand Est and Ateliers Art de France.

German :

Courants d?Arts organisiert seine vierte Ausgabe des Kunsthandwerksmarkts.

Diese Veranstaltung, die Teil der JEP 2025 ist, wird von der Region Grand Est, der Eurometropole, den Métiers d’Art du Grand Est und den Ateliers Art de France unterstützt.

Italiano :

Courants d’Arts organizza il 4° Marché des Métiers d’Art.

L’evento, che fa parte del programma JEP 2025, è sostenuto dalla Région Grand Est, dall’Eurométropole, dai Métiers d’Art du Grand Est e dagli Ateliers Art de France.

Espanol :

Courants d’Arts organiza su 4º Marché des Métiers d’Art.

El evento, que forma parte del programa JEP 2025, cuenta con el apoyo de la Région Grand Est, la Eurométropole, Métiers d’Art du Grand Est y Ateliers Art de France.

