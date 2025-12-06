Marche Metz illuminée 31ème édition

Metz Moselle

Samedi 2025-12-06 14:00:00

2025-12-06

2025-12-06

Marche de 10 kms.

Celle-ci aura lieu quelles que soient les conditions météorologiques sauf en cas d’arrêté préfectoral ou municipal.

Départ entre 14h et 19hTout public

Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

10 km walk.

The walk will take place whatever the weather conditions, except in the event of a prefectural or municipal order.

Departure between 2pm and 7pm

German :

Wanderung von 10 km.

Diese findet unabhängig von den Wetterbedingungen statt, es sei denn, es liegt ein Erlass der Präfektur oder der Stadtverwaltung vor.

Start zwischen 14 Uhr und 19 Uhr

Italiano :

10 km a piedi.

La camminata si svolgerà indipendentemente dalle condizioni meteorologiche, tranne in caso di ordinanza prefettizia o comunale.

Partenza tra le 14.00 e le 19.00

Espanol :

10 km a pie.

La marcha tendrá lugar cualesquiera que sean las condiciones meteorológicas, excepto en caso de orden prefectoral o municipal.

Salida entre las 14.00 y las 19.00 horas

L’événement Marche Metz illuminée 31ème édition Metz a été mis à jour le 2025-10-31 par AGENCE INSPIRE METZ