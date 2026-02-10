Marche mieux vivre en Meuse Rue du Palais de Justice Saint-Mihiel

Marche mieux vivre en Meuse

Rue du Palais de Justice Cloître de l’abbaye Saint-Michel Saint-Mihiel Meuse

Gratuit

Gratuit

Dimanche 2026-03-08 09:00:00

2026-03-08 11:00:00

2026-03-08

Marche Mieux vivre en Meuse, sortie en famille ou entre amis, sur 3 parcours: 4-12-15 km (circuits 12 et 15 km non accessibles aux poussettes et PMR).

Départ libre de 9h à 11h, rue du Palais de Justice (Face à l’Office de Tourisme), inscription sur place. Participation gratuite.

En complément, balade commentée de découverte du patrimoine de la ville sur 3 km (gratuite). Départs 9h et 11h sur inscription accueil@coeurdelorraine-tourisme.fr ou au 03 29 89 06 47. Mise à disposition de joëlettes sur réservation à l’Office de Tourisme.

A l’occasion de la journée internationale pour le droit des femmes, la marche sera omplétée par des ateliers et activités centrés sur le sujet.

Portes ouvertes de la Maison Des Solidarités (MDS) de 9h à 13h.

Stands de prévention et d’information.Tout public

Rue du Palais de Justice Cloître de l’abbaye Saint-Michel Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 89 06 47 accueil@coeurdelorraine-tourisme.fr

English :

Marche Mieux vivre en Meuse, outings with family or friends, on 3 routes: 4-12-15 km (12 and 15 km circuits not accessible to baby carriages and PRM).

Free departure from 9am to 11am, rue du Palais de Justice (opposite the Tourist Office), registration on site. Free participation.

Complementary 3 km guided walk to discover the town’s heritage (free). Departures 9am and 11am, registration required: accueil@coeurdelorraine-tourisme.fr or 03 29 89 06 47. Joëlettes available on reservation at the Tourist Office.

To mark International Women’s Rights Day, the walk will be complemented by workshops and activities focusing on the subject.

Maison Des Solidarités (MDS) open house from 9am to 1pm.

Prevention and information stands.

