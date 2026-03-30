Marché monastique

Abbaye de Clairvaux Ville-sous-la-Ferté Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-27

Découvrez le savoir-faire des communautés religieuses !

Depuis 2016, nous organisons 2 marchés de produits monastiques par an ! Nous avons sélectionné pour vous plus de 300 références provenant d’une quarantaine de monastères.

Entrée libre.

Pendant ces deux journées, profitez d’un tarif réduit pour visiter l’Abbaye 7€ au lieu de 9.50€ (6€ pour les 18-25 ans et gratuit pour les moins de 18 ans). Réservation recommandée au 03 25 27 52 55. .

Abbaye de Clairvaux Ville-sous-la-Ferté 10310 Aube Grand Est +33 3 25 27 52 55 abbaye.clairvaux@orange.fr

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English :

L’événement Marché monastique Ville-sous-la-Ferté a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne