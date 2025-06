Marché montagnard Le Bonhomme 23 juin 2025 17:30

Découvrez les produits du terroir tout l’été, rencontrez nos producteurs locaux et dégustez leurs délicieux produits.

Un séjour dans la vallée passe aussi par la découverte des produits du terroir.

Profitez du marché montagnard organisé au village Le Bonhomme pour découvrir et rencontrer nos producteurs locaux.

Et pourquoi ne pas prolonger la soirée en vous installant autour d’un grill ? Dans une ambiance conviviale, profitez des saveurs de la montagne et dégustez les produits directement sur place. Légumes, charcuterie, viande, truites, fromages, yaourt, gâteaux, confitures, boissons…seront à votre disposition.

Faites vous plaisir et régalez vos papilles !

59 Rue du 3E Spahis Algériens

Le Bonhomme 68650 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 51 03 mairie-du-bonhomme@wanadoo.fr

English :

Discover local produce all summer long, meet our local producers and taste their delicious products.

German :

Entdecken Sie den ganzen Sommer über regionale Produkte, treffen Sie unsere lokalen Produzenten und probieren Sie ihre köstlichen Produkte.

Italiano :

Scoprite i prodotti locali per tutta l’estate, incontrate i nostri produttori locali e assaggiate i loro deliziosi prodotti.

Espanol :

Descubra los productos locales durante todo el verano, conozca a nuestros productores locales y deguste sus deliciosos productos.

