Marché musical de l’été avec Kar-mä Omonville-la-Rogue La Hague 20 août 2025 14:00

Manche

Marché musical de l’été avec Kar-mä Omonville-la-Rogue Le Tourp, Maison de la Hague La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-20 14:00:00

fin : 2025-08-20 18:00:00

Date(s) :

2025-08-20

Chaque mercredi de l’été, à la rencontre des producteurs et artisans locaux cidre, fromage, saucissons, légumes, glaces, et aussi bijoux, chapeaux, livres, objets en bois…Goûter-concert dans la cour avec

9 juillet Stealer Fingers Duo rock acoustique.

16 juillet Deeper Man reprise et composition blues/rock.

23 juillet Ella Gunn Rock Folk acoustique.

30 juillet Les Sales Gosses Deux voix, un accordéon, un violon, ambiance guinguettes des années folles.

6 août Picky Balthazar Rock Festif.

13 août Bérénice Un piano, 2 voix, des chansons françaises toutes époques confondues.

20 août Kar-mä pop soul.

27 août Death Proof duo dark folk country.

Petite restauration sur place Dans la cour du manoir de 14h à 18h Gratuit.

Chaque mercredi de l’été, à la rencontre des producteurs et artisans locaux cidre, fromage, saucissons, légumes, glaces, et aussi bijoux, chapeaux, livres, objets en bois…Goûter-concert dans la cour avec

9 juillet Stealer Fingers Duo rock acoustique.

16 juillet Deeper Man reprise et composition blues/rock.

23 juillet Ella Gunn Rock Folk acoustique.

30 juillet Les Sales Gosses Deux voix, un accordéon, un violon, ambiance guinguettes des années folles.

6 août Picky Balthazar Rock Festif.

13 août Bérénice Un piano, 2 voix, des chansons françaises toutes époques confondues.

20 août Kar-mä pop soul.

27 août Death Proof duo dark folk country.

Petite restauration sur place Dans la cour du manoir de 14h à 18h Gratuit. .

Omonville-la-Rogue Le Tourp, Maison de la Hague

La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 01 85 89

English : Marché musical de l’été avec Kar-mä

Every Wednesday throughout the summer, meet local producers and artisans: cider, cheese, sausages, vegetables, ice cream, as well as jewelry, hats, books, wooden objects, etc. Enjoy a concert in the courtyard with ..:

july 9: Stealer Fingers Acoustic rock duo.

july 16: Deeper Man ? blues/rock cover and composition.

july 23: Ella Gunn Acoustic folk rock.

july 30: Les Sales Gosses Two voices, one accordion, one violin, a guinguette atmosphere of the Roaring Twenties.

august 6: Picky Balthazar ? Festive rock.

august 13: Bérénice One piano, 2 voices, French songs from all eras.

august 20: Kar-mä soulful pop.

august 27: Death Proof ? dark folk country duo.

Light refreshments on site In the courtyard of the manor house from 2 pm to 6 pm ? Free admission.

German :

Jeden Mittwoch im Sommer: Treffen Sie lokale Produzenten und Handwerker: Cidre, Käse, Wurst, Gemüse, Eis, aber auch Schmuck, Hüte, Bücher, Holzgegenstände… Konzert im Hof mit ..:

9. Juli: Stealer Fingers Akustisches Rockduo.

16. Juli: Deeper Man ? Coverversion und Komposition von Blues/Rock.

23. Juli: Ella Gunn Akustischer Folk-Rock.

30. Juli: Les Sales Gosses Zwei Stimmen, ein Akkordeon, eine Violine, Guinguettes-Atmosphäre der verrückten Jahre.

6. August: Picky Balthazar? Festlicher Rock.

13. August: Bérénice Ein Klavier, zwei Stimmen, französische Chansons aus allen Epochen.

20. August: Kar-mä Pop Soul.

27. August: Death Proof ? duo dark folk country.

Kleine Snacks vor Ort Im Hof des Herrenhauses von 14 bis 18 Uhr ? Kostenlos.

Italiano :

Ogni mercoledì, per tutta l’estate, incontrate i produttori e gli artigiani locali: sidro, formaggio, salsicce, verdure, gelati, ma anche gioielli, cappelli, libri, oggetti in legno, ecc:

9 luglio: Stealer Fingers duo rock acustico.

16 luglio: Deeper Man cover e composizione blues/rock.

23 luglio: Ella Gunn Folk rock acustico.

30 luglio: Les Sales Gosses Due voci, una fisarmonica e un violino, nell’atmosfera da guinguette dei ruggenti anni Venti.

6 agosto: Picky Balthazar? Rock festivo.

13 agosto: Bérénice Un pianoforte, 2 voci, canzoni francesi di tutte le epoche.

20 agosto: Kar-mä pop soul.

27 agosto: Death Proof duo dark folk country.

Leggero rinfresco in loco Nel cortile del maniero dalle 14.00 alle 18.00? Ingresso libero.

Espanol :

Todos los miércoles del verano, conozca a los productores y artesanos locales: sidra, queso, embutidos, verduras, helados, así como joyas, sombreros, libros, objetos de madera, etc. Disfrute de un concierto en el patio con ..:

9 de julio: Stealer Fingers dúo de rock acústico.

16 de julio: Deeper Man cover y composición de blues/rock.

23 de julio: Ella Gunn Folk rock acústico.

30 de julio: Les Sales Gosses Dos voces, un acordeón y un violín, en el ambiente guinguette de los locos años veinte.

6 de agosto: Picky Balthazar ? Rock festivo.

13 de agosto: Bérénice Un piano, 2 voces, canciones francesas de todas las épocas.

20 de agosto: Kar-mä pop soul.

27 de agosto: Death Proof ? dúo de folk country oscuro.

Refrescos in situ En el patio de la casa solariega de 14:00 a 18:00 ? Entrada gratuita.

L’événement Marché musical de l’été avec Kar-mä La Hague a été mis à jour le 2025-06-23 par Attitude Manche