Marche nationale pour la vue

Ribeauvillé Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-22 09:00:00

fin : 2026-03-22 17:00:00

Date(s) :

2026-03-22

Marche, randonnées pour amateurs ou pros, nature, convivialité, animations, une façon d’être ensemble pour faire avancer la médecine.

Chaque année, l’association IRRP organise dans des dizaines de communes, une journée ludique et sportive afin de récolter des fonds pour la recherche sur les maladies de la vue. Randonnées pour débutants ou plus sportifs, nature, animations… Une façon conviviale d’aider la recherche médicale !

Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauville-riquewihr.com

English :

Walking, hiking for amateurs or professionals, nature, conviviality, entertainment, a way of getting together to advance medicine.

