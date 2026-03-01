Marche Nature à Brebotte

Chemin de l’Église Brebotte Territoire de Belfort

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 06:30:00

fin : 2026-03-26 15:00:00

Date(s) :

2026-03-25

La marche 2026 de Vivre Ensemble Brebotte aura lieu samedi 25 et dimanche 26 avril 2025 !

Parcours de 5 et 10km en pleine nature avec contrôles et ravitaillement

Repas servi entre 11h30 et 14h

Des lots tous les 25 départs .

Chemin de l’Église Brebotte 90140 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté contact@museebrebotte.com

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English :

L’événement Marche Nature à Brebotte Brebotte a été mis à jour le 2026-03-12 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)