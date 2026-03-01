Marche Nature à Brebotte Brebotte
Marche Nature à Brebotte Brebotte mercredi 25 mars 2026.
Marche Nature à Brebotte
Chemin de l’Église Brebotte Territoire de Belfort
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25 06:30:00
fin : 2026-03-26 15:00:00
Date(s) :
2026-03-25
La marche 2026 de Vivre Ensemble Brebotte aura lieu samedi 25 et dimanche 26 avril 2025 !
Parcours de 5 et 10km en pleine nature avec contrôles et ravitaillement
Repas servi entre 11h30 et 14h
Des lots tous les 25 départs .
Chemin de l’Église Brebotte 90140 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté contact@museebrebotte.com
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English :
L’événement Marche Nature à Brebotte Brebotte a été mis à jour le 2026-03-12 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)