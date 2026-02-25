mARche naTure au gué de la Trie

Miannay Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 10:00:00

fin : 2026-06-13 12:00:00

Date(s) :

2026-03-14 2026-06-13 2026-07-25 2026-10-21

[Sortie nature]

Partons à la découverte de la charmante vallée de la Trie sur une boucle de marche alliant découverte nature et paysages. Le parcours inclura les 2 premières créations artistiques du projet “C’est tout un art”, projet de résidence de création en milieu rural menée en vallée de la Trie et porté par le Parc naturel régional jusqu’en 2026.

Bon à savoir

Durée 2h

Tarif 6€ personne, gratuit -16 ans

Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/marche-nature-au-gue-de-la-trie/

Miannay 80132 Somme Hauts-de-France +33 9 70 20 14 14 bonjour@baiedesomme3vallees.fr

English :

[Nature outing]

Let’s discover the charming Trie valley on a walking loop combining nature and landscapes. The route will include the first 2 artistic creations in the C’est tout un art project, a rural creative residency project in the Trie valley supported by the Regional Nature Park until 2026.

Good to know

Duration: 2 hours

Price: 6? per person, free for children under 16

Reservations essential on 09 70 20 14 14 or bonjour@baiedesomme3vallees.fr or https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/marche-nature-au-gue-de-la-trie/

L’événement mARche naTure au gué de la Trie Miannay a été mis à jour le 2026-02-25 par Baie de Somme 3 Vallées