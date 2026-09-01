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AGENDA · Kanfen

Marche nature Parc Kanfen

dimanche 13 septembre 2026 · Parc · Kanfen

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
Parc
Adresse
38 rue de Hettange
Ville
57330 Kanfen
Département
Moselle
Tarif
5 Tarif de base plein tarif

Kanfen

Marche nature

Parc 38 rue de Hettange Kanfen Moselle

Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Un rendez-vous placé sous le signe du sport, de la nature et de la convivialité !
Venez profiter de l’un des 3 parcours adaptés à tous les niveaux 5km, 8km et 12km.
Que vous soyez marcheur ou simplement venu partager un bon moment, vous êtes la bienvenue !
Inscription sur place, gratuit pour les moins de 12 ans. Buvette et restauration disponibles à partir de midi.Tout public
5  .

Parc 38 rue de Hettange Kanfen 57330 Moselle Grand Est   askanfenhandball1@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An event all about sports, nature, and fun!
Come enjoy one of the three routes suited for all skill levels: 5 km, 8 km, and 12 km.
Whether you’re a walker or just here to have a good time, you’re welcome!
Register on-site; free for children under 12. Refreshments and food available starting at noon.

L’événement Marche nature Kanfen a été mis à jour le 2026-08-26 par OT CATTENOM ET ENVIRONS

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