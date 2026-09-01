Marche nature Parc Kanfen

Informations pratiques

Kanfen

Marche nature

Parc 38 rue de Hettange Kanfen Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 08:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Un rendez-vous placé sous le signe du sport, de la nature et de la convivialité !

Venez profiter de l’un des 3 parcours adaptés à tous les niveaux 5km, 8km et 12km.

Que vous soyez marcheur ou simplement venu partager un bon moment, vous êtes la bienvenue !

Inscription sur place, gratuit pour les moins de 12 ans. Buvette et restauration disponibles à partir de midi.Tout public

5 .

Parc 38 rue de Hettange Kanfen 57330 Moselle Grand Est askanfenhandball1@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An event all about sports, nature, and fun!

Come enjoy one of the three routes suited for all skill levels: 5 km, 8 km, and 12 km.

Whether you’re a walker or just here to have a good time, you’re welcome!

Register on-site; free for children under 12. Refreshments and food available starting at noon.

L’événement Marche nature Kanfen a été mis à jour le 2026-08-26 par OT CATTENOM ET ENVIRONS