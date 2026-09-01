Marche nature Parc Kanfen
dimanche 13 septembre 2026 · Parc · Kanfen
Informations pratiques
Kanfen
Marche nature
Parc 38 rue de Hettange Kanfen Moselle
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Un rendez-vous placé sous le signe du sport, de la nature et de la convivialité !
Venez profiter de l’un des 3 parcours adaptés à tous les niveaux 5km, 8km et 12km.
Que vous soyez marcheur ou simplement venu partager un bon moment, vous êtes la bienvenue !
Inscription sur place, gratuit pour les moins de 12 ans. Buvette et restauration disponibles à partir de midi.Tout public
5 .
Parc 38 rue de Hettange Kanfen 57330 Moselle Grand Est askanfenhandball1@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An event all about sports, nature, and fun!
Come enjoy one of the three routes suited for all skill levels: 5 km, 8 km, and 12 km.
Whether you’re a walker or just here to have a good time, you’re welcome!
Register on-site; free for children under 12. Refreshments and food available starting at noon.
L’événement Marche nature Kanfen a été mis à jour le 2026-08-26 par OT CATTENOM ET ENVIRONS
À voir aussi à Kanfen (Moselle)
- Théâtre Agathe nous gâte Kanfen 11 septembre 2026
- Corrida de Kanfen Parc Kanfen 13 septembre 2026
- JEP Église Saint-Maurice du Keybourg Kanfen 19 septembre 2026
- Découvrez une grange-église typique du XVIIIe et son rôle dans l’histoire locale, Église Saint-Maurice du Keybourg, Kanfen 19 septembre 2026
- Découvrez les Casemates du Bois de Kanfen, Casemates du Bois de Kanfen, Kanfen 19 septembre 2026