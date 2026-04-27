Portiragnes

MARCHE NATURE LAGUNE DE PORTIRAGNES

Portiragnes Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Rejoignez la marche à la lagune de Portiragnes, à l’occasion de la 6ème édition de la Semaine Verte une sortie conviviale avec balade et herborisation pour découvrir les plantes et partager un moment sympa.

Envie d’une balade en pleine nature ? Direction la lagune de Portiragnes pour une marche nature. Accompagnés par les marcheurs du Foyer rural, vous pourrez profiter d’une sortie conviviale. Au programme balade et herborisation pour découvrir les plantes dans un cadre naturel. Que vous soyez curieux, amateur de nature ou simplement en quête d’un moment sympa à partager, cette marche est l’occasion parfaite de bouger, d’apprendre et de s’amuser au grand air ! .

Portiragnes 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 90 94 44

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English :

Join the Portiragnes lagoon walk, as part of the 6th edition of Green Week: a friendly outing with a stroll and herborization to discover plants and share a pleasant moment.

L’événement MARCHE NATURE LAGUNE DE PORTIRAGNES Portiragnes a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 ADT34