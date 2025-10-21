Marché Nay

Place de la république Nay Pyrénées-Atlantiques

Dans un cadre architectural exceptionnel, au cœur de la grande place rectangulaire entourée d’arcades, et sous les halles, surmontées du bâtiment de la Mairie, les producteurs locaux proposent sur leurs étals les produits emblématiques du Béarn et des saveurs d’ailleurs qui font aujourd’hui de ce marché traditionnel crée en 1302 le second marché le plus important du département.

Ce marché hebdomadaire vous permettra de faire vos emplettes alimentaires auprès des commerçants des Halles et des exposants présents sur la place (tel que fruits, légumes, boucherie, restauration à emporter, rôtisserie, vins fins, produits du terroir, …) et de trouver également de l’artisanat, des vêtements, des chaussures, de la maroquinerie… .

